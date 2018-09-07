Вместе и ярко проходит в регионе Всероссийский фестиваль энергосбережения

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-07T14:07:34+03:00

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Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, к которому присоединилась и Липецкая область, проходит сегодня в Росси, - сообщает пресс-служба обладминистрации. Участниками праздника в течение дня станут около 2000 жителей региона. #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников.

В областном центре на деловой форум «Энергоэффективный регион» собрались представители органов власти, энергоснабжающих и промышленных предприятий региона, общественных и образовательных организаций, производители энергосберегающего оборудования. Исполняющий обязанности главы региона Юрий Божко отметил, что фестиваль #ВместеЯрче организован, чтобы как можно больше людей задумались о разумном расходовании электроэнергии, тепла, воды как на производстве и в организациях, так и в своей квартире, своем доме.

На пленарном заседании форума главной темой стала реализация государственной политики в Липецкой области в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Объем бюджетных средств, направленных в эту сферу за 2014-2017 годы, составил 466 млн. рублей. Построено 49 источников тепловой энергии, реконструирован 101 источник, на индивидуальное поквартирное газовое отопление переведены 1575 квартир.

Работа Липецкой области в этом направлении отмечена на федеральном уровне. В рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» - 2017, прошедшего в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина, состоялась презентация рейтинга эффективности систем теплоснабжения. Липецкая область была отмечена как регион с высокими показателями в области эффективности теплоснабжения, региональная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности признана одной из лучших в стране. При этом проект «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление» на Российском инвестиционном форуме в Сочи стал лучшим в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений».

На форуме в Липецке также обсуждают энергоэффективность в теплоэнергетике, энергосбережение в промышленности и на предприятиях ТЭК на примере ПАО «НЛМК» и филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», модернизацию уличного освещения и развитие возобновляемых источников энергии в Липецкой области. Участие в пленарном заседании принял главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

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Кроме того, сегодня на Липецком городище состоится праздник для всей семьи #ВместеЯрче Липецк. Здесь размещена интерактивная зона фестиваля, на которой с трех часов дня будут работать «Бульвар современных энергоэффективных технологий», зона виртуальной реальности, научно-популярные шоу и опыты, демонстрирующие свойства разных видов энергоресурсов, природу энергии и света; фотозона. Организованы квесты и развлекательно-познавательные программы для детей и молодежи, а также концерты с участием молодежных коллективов региона.

В поддержку фестиваля в области прошла серия футбольных товарищеских матчей на кубок #ВместеЯрче-Липецк, участниками которой стали сборная энергетиков региона и команды Тербунского, Данковского и Лебедянского районов. «Такие просветительские акции нужно проводить чаще, чтобы обратить внимание людей на такие вопросы, как энергосбережение, экономное потребление ресурсов в быту. Особенно важно, чтобы дети с самого раннего возраста приучались бережно относится к энергетическим ресурсам», - подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.