2018-09-10T10:35:32+03:00
Экономика

Липецкие энергетики МРСК Центра в Елецком районе установили опоры-великаны

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» приступил к реконструкции линии электропередачи «Донская»
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Работы редкие – опоры огромные. Липецкэнерго смонтировал важный участок высоковольтной линии электропередачи. Энергетики называют его системообразующей для Липецкой области. Для перехода линии через железнодорожные пути потребовались опоры, высота каждой из которых больше десятиэтажного дома. Два великана ростом 33 и 38 метров, заменят предшественников, которые уже отслужили свой срок. Старые опоры установили в 60-ом году прошлого века, под воздействием внешней среды они пришли в негодность. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики их заменили на новые.

- Такие опоры для Липецкой области – редкость. Кроме того, поскольку линия идет через железнодорожные пути, сложно было подобрать время для проведения работ. Мы совместно с железнодорожниками долго выбирали подходящее «окно» в расписании поездов. И сами понимаете, выполнить замену опор мы должны были четко и быстро, - рассказал начальник службы линий электропередачи Владимир Пахомов.

Для Липецкэнерго линия Донская вообще особенная. Часть её проходит через заповедник Галичья гора, где запрещены любые строительные работы. Поэтому для реконструкции этого участка потребовался поиск нестандартных решений.

- Этот участок проходит через реку Дон, заменить нужно больше 800 метров. Без инновационных технологий здесь не обойтись. Мы решили использовать современный сверхлегкий провод. Сердечник из особого композитного материла, пропускная способность в два раза выше, вес в три раза меньше. Обитателей заповедника не потревожим, жителей региона обеспечим надежным электроснабжением, - сообщил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

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Фото пресс службы Липецкэнерго

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