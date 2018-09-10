2018-09-10T12:32:00+03:00
Общество

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!
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Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие». В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк», ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк», а объединенная сеть ПАО Банк «ФК Открытие» – это 960 точек продаж в 70 регионах страны, в том числе и Липецкой области.

Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Светлана Ермакова готова ответить на вопросы читателей об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, кредитовании бизнеса и частных клиентов, а также представить региональную команду.

С 10 по 14 сентября ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

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