2018-09-11T11:10:34+03:00
Общество

НЛМК помогает школьникам осваивать IT-технологии

Представители НЛМК вручили подарки авторам IT-разработок в сфере профориентации
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Представители НЛМК в детском технопарке «Кванториум» вручили подарки липецким школьникам - авторам IT-разработок в сфере профориентации.

В этом году ребята из технопарка по заказу НЛМК создавали электронный Навигатор по профориентационным программам и карьерным маршрутам предприятия. Он должен стать подспорьем для школьников и студентов в получении полной информации о структуре НЛМК, основных специальностях, карьерных возможностях, программах развития персонала.

За несколько месяцев рабочие группы юных программистов создали решение в трех различных форматах: сайт, интерактивный стол с возможностью презентации и мобильное приложение на платформе Android.

НЛМК - один из организаторов создания в Липецке детского технопарка. В 2016 году при поддержке предприятия в Кванториуме открыли Лабораторию материаловедения, которую оснастили современным оборудованием для изучения свойств металлов. Теперь в планах юных исследователей - проработка связанных с реальным производством актуальных задач от НЛМК. При методической поддержке специалистов комбината ребята займутся исследованиями проката с гальваническим покрытием, низколегированных высокопрочных сталей, трансформаторной стали и других материалов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива КП.

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