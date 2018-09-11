2018-09-11T11:04:39+03:00
Экономика

Повышаем энергограмотность #ВместеЯрко

Липецкэнерго приняло участие во Всероссийском фестивале энергосбережения
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Форум «Энергоэффективный регион» открыл в Липецке всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. Основные предприятия топливно-энергетического форума региона поделились своими достижениями в энергосбережении: от новейших газовых котлов до современных утепленных фасадов многоквартирных домов.

- Работа Липецкой области в направлении энергосбережения отмечена на федеральном уровне. В рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» - 2017, прошедшего в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина, региональная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности признана одной из лучших в стране. Объем бюджетных средств, направленных в эту сферу за последние три года, составил 466 миллионов рублей, - сообщил собравшимся заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко.

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» рассказал отех усилиях, которые прилагают энергетики для повышения энергоэффективности производства. Это в первую очередь,цифровизация районов электрических сетей. Сейчас работы идут в Усманском РЭС. Конечная цель - управление всеми процессами с помощью телеметрии. Кроме того, Липецкэнерго начало реализацию крупного энергосервисного контракта. Установка двадцати с лишним тысяч счетчиков на сетях даст энергетикам возможность быстро реагировать на технологические потери и предотвратить воровство электроэнергии.

- Наша компания сейчас активно занимается внедрением комплексных систем мониторинга и управления энергопотреблением с их интеграцией в единую информационную сеть. Это позволит снизить коммерческие потери на 40 процентов, - сообщил собравшимся директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Работу фестиваля продолжил молодежный форум «Будущее энергетики Липецкой области». Здесь руководители предприятий топливно-энергетического комплекса встретились со студентами, которые планируют работать в этой сфере. Обсуждение тем для молодежных научных проектов и основных инновационных направлений заняло у участников форума без малого два часа.

Свое участие в большом фестивальном дне Липецкэнерго завершило на Бульваре энергоэффективных технологий. Гостям фестиваля энергетики продемонстрировали специальное оборудование. Так, например, тепловизор помогает энергетикам найти изношенное оборудование на сетях и подстанциях. Веселая викторина «Береги энергию» заметно повысила энергограмотностьлипчан. Если до начала игры никто из гостей фестиваля не смог назвать больше пяти способов энергосбережения, то после их количество выросло до пятнадцати.

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За активное участие во всероссийском фестивале «ВместеЯрче» филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» получил благодарность администрации Липецкой области. Кроме того, энергетикам вручили диплом регионального тура всероссийского конкурса «Медиатэк». Липецкэнерго награждено в номинациях «Современное производство и развитие ТЭК» и «Безопасная энергия»

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Фото пресс -службы Липецкэнерго

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