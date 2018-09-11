2018-09-11T11:16:10+03:00
Общество

Волонтерскую программу НЛМК «Стальное дерево» отметили на всероссийском конкурсе

НЛМК отметили на всероссийском конкурсе «Лидер климатического развития»
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Компании вручили специальный диплом за волонтерскую программу «Стальное дерево».

Конкурс проводит с 2017 года Правительство Москвы среди компаний и организаций, которые поддерживают природоохранные инициативы. Его основная цель - популяризация лучших идей и практик в области экологии, создания дружественной городской среды и развития технологий для «умных» городов. Главный критерий при определении лучших - эффективность и полезность реализованных проектов для горожан.

Программа экологических инициатив «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. Она позволила сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке социального партнера - благотворительного фонда «Милосердие» и методической помощи специалистов компании реализовать 11 собственных идей - общественно полезных природоохранных инициатив.

«Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир лучше, воплотить идеи по повышению качества жизни и проявить себя. В этом году мы поможем волонтерам осуществить еще несколько интересных проектов по созданию комфортной городской среды и решению важных социальных проблем, - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

В 2017 году участники программы придумали и реализовали такие проекты в Липецке, как мелиорация Матырского водохранилища, очистка дренажной системы Нижнего парка, оснащение многоквартирного жилого дома солнечными батареями, создание арт-объекта граффити, уборка лесопарковой зоны и высадка деревьев, возрождение рекреационной территории села Сырское, организация эко-квеста и эко-фестиваля интеллектуальных игр.

С 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

В августе в Липецке уже началась работа над проектами по очистке от мусора Студеновского карьера и оборудованию на его территории трассы для тренировок по маунтинбайку - езде на горных велосипедах; по возрождению родника в селе Крутые Хутора Липецкого района, по созданию дендрария в Парке авиаторов. Еще ряд социальных проектов «Стального дерева» липецкие волонтеры начнут осуществлять уже в сентябре.

В этом году волонтерская программа «Стальное дерево» стала победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Она победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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