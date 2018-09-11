Мэрия Липецка хочет снести в городе голубятни и металлические гаражи

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-11T13:59:47+03:00

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В этот вторник, 11 сентября, в Липецком горсовете обсудили объекты, которые портят облик города. К таковым отнесли металлические гаражи, голубятни и иные нестанционарные объекты, не относящиеся к объектам капитального строительства.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, власти города предоставили парламентариям проект «Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных временных сооружений на территории города Липецка». Документ позволит мэрии сносить такие объекты. Правовой акт регулирует вопросы выявления и демонтажа самовольно установленных сооружений.

В областном центре находится около 10 тысяч металлических гаражей, голубятней и иных нестационарных объектов. Причем некоторые гаражи установлены законно – один из участков был предоставлен льготникам.

- Гаражи и голубятни мешают благоустройству города, возле них образуются свалки, они портят архитектурный облик города, - обратился к собравшимся начальник управления Октябрьским округом администрации Липецка Юрий Карташов.

Но к документу возникли вопросы у прокуратуры, Счетной палаты Липецка и двух управлений горсовета. Так, к проекте акта не назван срок, в течение которого должны разместить информацию о розыске собственника сооружения. Ничего не сказано, за чей счет демонтируют объекты и в какое место их перенесут. Документ отправлен на доработку.