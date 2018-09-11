2018-09-11T14:30:47+03:00
Происшествия

Новосибирский мошенник выманил у липецкого пенсионера почти 100 тыс. рублей

Мужчина едва не отдал еще больше, но вмешались прохожие
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция просит граждан быть бдительнееПолиция просит граждан быть бдительнееФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области очередной жертвой мошенников стал 66-летний мужчина из Грязей. Пенсионера одурачили по известной схеме «ваш сын попал в беду». Преступники позвонили на домашний телефон пенсионера в ночь на 20 августа. На другом конце трубки некто с голосом похожим на сына сообщи, что сбил девушку на переходе и передал трубку «следователю». Уже другим голосом липчанину сообщили, что нужно срочно 200 000 рублей, чтобы замять дело и заплатить сбитой девушке за операцию.

Наличности у пенсионера не было и аферисты, уже перезвонив на сотовый, отправили его в банкомат. Всю дорогу мошенник не отпускал жертву, ведя разговор по телефону и не давая опомниться. В банкомате в несколько приемов мужчина перевел негодяям 91 000 рублей. Он мог лишиться и большей суммы, но на пенсионера у банкомата обратили внимание случайные прохожие, которые остановили мужчину и посоветовали вызвать полицию. Только после этого человек догадался связаться с сыном и понял, что его обманули.

В полиции вычислили и задержали звонившего. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 37-летний житель Новосибирской области. Сейчас дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УКРФ) расследуют в отделе по Грязинскому району. А полиция снова напоминает гражданам о бдительности и просит не передать деньги незнакомцам под сомнительным предлогом.

– Первая задача мошенника – заставить человека принимать решение срочно, не давая времени подумать, – поясняют полицейские. – Не стоит опрометчиво выполнять просьбы и принимать предложения незнакомцев, какими бы заманчивыми они не оказались. Прежде чем передавать и переводить деньги незнакомым, тщательно проверьте информацию, убедитесь, что она верна.

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