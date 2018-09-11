СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-11T15:46:38+03:00

Об этом сегодня сообщил начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых

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В рамках региональной программы энергосбережения в 2014-2017 годах на реализацию энергоэффективных мероприятий направлено 466 млн. рублей из областного бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Об этом сегодня на брифинге для региональных СМИ сообщил начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.

«За счет этих средств построено 49 и реконструировано свыше 100 источников тепловой энергии, переведено на индивидуальное поквартирное газовое отопление 1575 квартир», - сказал руководитель управления. Эффект от реализации проектов составил 122 млн. рублей в год, а средняя окупаемость - от трех до пяти лет.

Наиболее показательным примером повышения эффективности систем теплоснабжения в Липецкой области является работа, проведенная в Грязинском районе. Ее итогом стала полная реновация всего теплоэнергетического комплекса муниципального образования. На эти цели было направлено 37 млн. рублей, построено семь новых источников тепловой энергии, модернизировано девять котельных на объектах бюджетной сферы, переведено на индивидуальные источники 110 квартир. В результате экономический эффект составил 18 млн. рублей в год.

В нынешнем году такая работа ведется в Добринском районе. Инвестиции составят около 30 млн. рублей, экономический эффект - 11 млн. рублей в год. В 2019-м реализация энергоэффективных мероприятий будет продолжена. На эти цели в проекте бюджета региона предусмотрено около 250 млн. рублей.

На брифинге подчеркивалось, что максимальный эффект от проведения мероприятий достигается, если одновременно проводить работы как на источниках тепловой энергии, так и непосредственно у потребителей. В частности, таким примером является реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Работа по утеплению фасадов, чердачных перекрытий, ремонту кровли, установке в местах общего пользования энергоэффективных оконных блоков, ремонт системы отопления и особенно установка автоматизированных тепловых пунктов (АТП) позволяет более чем на 30% снизить в доме потребление тепловой энергии и горячей воды.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев неоднократно подчеркивал, что благодаря профессионализму и ответственности работников липецкой энергосистемы более полно и надежно обеспечиваются нужды промышленных потребителей и жителей региона, активно модернизируются существующие мощности. «Применение достижений науки и техники, внедрение новых технологий способствуют высокой эффективности используемой энергии, а оптимизация работы с потребителями и совершенствование расчетов за энергоресурсы повышает качество жизни населения региона», - отмечает руководитель региона.

Фото с сайта администрации Липецкой области.