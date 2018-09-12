2018-09-12T10:14:44+03:00
Общество

Железнодорожники НЛМК – победители Кубка по мини-футболу

На НЛМК подвели итоги Кубка по мини-футболу и состязаний по легкоатлетическому многоборью
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Традиционные соревнования прошли в рамках спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

За футбольный трофей боролись 27 команд. В итоге сильнейшими оказались футболисты управления железнодорожного транспорта, которые в финале одолели ремонтников.

В соревнованиях по легкоатлетическому многоборью участвовали 9 команд. Каждый участник состязался в беге на 100 м и 1000 м, прыжке в длину с места и метанию гранаты.

По итогам лучшие командные результаты показали спортсмены Центра электроснабжения. Победителем в личном зачете среди мужчин стал формовщик фасонолитейного цеха Николай Епихин.

После 12 видов спартакиады тройка лидеров не изменилась: железнодорожники, ремонтники и спортсмены компании НЛМК-Инжиниринг.

21 сентября в 16 часов на стадионе ФОК «Новолипецкий» начнутся командные соревнования по метанию гранаты среди мужчин. 28 сентября в 16 часов на стрелково-стендовом комплексе будет открытие Кубка НЛМК по стендовой стрельбе в дисциплине «компакт-спортинг». Вход для болельщиков свободный.

Автор: Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-службы НЛМК.

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