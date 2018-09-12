Железнодорожники НЛМК – победители Кубка по мини-футболу
Традиционные соревнования прошли в рамках спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.
За футбольный трофей боролись 27 команд. В итоге сильнейшими оказались футболисты управления железнодорожного транспорта, которые в финале одолели ремонтников.
В соревнованиях по легкоатлетическому многоборью участвовали 9 команд. Каждый участник состязался в беге на 100 м и 1000 м, прыжке в длину с места и метанию гранаты.
По итогам лучшие командные результаты показали спортсмены Центра электроснабжения. Победителем в личном зачете среди мужчин стал формовщик фасонолитейного цеха Николай Епихин.
После 12 видов спартакиады тройка лидеров не изменилась: железнодорожники, ремонтники и спортсмены компании НЛМК-Инжиниринг.
21 сентября в 16 часов на стадионе ФОК «Новолипецкий» начнутся командные соревнования по метанию гранаты среди мужчин. 28 сентября в 16 часов на стрелково-стендовом комплексе будет открытие Кубка НЛМК по стендовой стрельбе в дисциплине «компакт-спортинг». Вход для болельщиков свободный.
Автор: Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Фото: пресс-службы НЛМК.