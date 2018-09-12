В Липецкэнерго обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-12T10:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в первом полугодии 2018 года выполнил все задачи по реализации основных производственных программ. Для того, чтобы пройти осенне-зимний период без происшествий, необходимо выдержать темп и объемы запланированных работ. Это основной вывод, прозвучавший на заседании Управляющего совета.Руководители исполнительного аппарата филиала и начальники районов электрических сетей обсудили итоги работы 18 РЭС за шесть месяцев и планы на ближайшее время.

Ремонтная программа в первом полугодии выполнена Липецкэнерго на 100 %. Энергетики привели в порядок 549 километров линий электропередачи, 74 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Справился коллектив Липецкэнерго и с полугодовым планом по расчистке и расширению просек. Однако, для повышения надежности электроснабжения в ближайшие время решено более активно освобождать трассы воздушных линий от кустарниковой поросли.

На случай нарушений в электроснабжении в осенне-зимний период в филиале МРСК Центра проверено, заправлено и готово к использованию 46 автономных источников питания общей мощностью 306 кВт, аварийный резерв материалов и оборудования общей стоимостью 80 миллионов рублей полностью укомплектован. Для оперативного реагирования на технологические нарушения сформировано 126 мобильных бригад в составе 476 человек, а также 212 единиц специальной техники.

На заседании управляющего совета была дана оценка и деятельности 18 районов электрических сетей по итогам первого полугодия 2018 года. Рейтинг составлен по восьми ключевым критериям, в числе которых своевременность исполнения обращений потребителей, исполнение договоров технического присоединения к сетям и ряд других. По всем показателям за шесть месяцев лидирующую позицию занял Измалковский РЭС. В аналогичном периоде 2017 года он был на шестом месте. Лебедянский РЭС занял второе место, поднявшись на две строчки вверх с четвертой позиции. Значительный скачок в рейтинге совершил Елецкий РЭС, который оказался на третьем месте против 10 в первом полугодии 2017 года. Начальникам районов электрических сетей, которые оказались в конце списка, даны конкретные рекомендации по улучшению производственных показателей и результатов.

- Осень и зима – самые сложные периоды для любого предприятия энергетического комплекса. Наша компания – не исключение. Ветра, морозы, осадки - это проверка на прочность, проверка того, насколько хорошо мы отработали весну и лето. Все нацелены на эффективную работу, нашим филиалом делается все необходимое для бесперебойного электроснабжение в любое время года, - отметил руководитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» СергейКоваль.

РЕКЛАМА

Фото пресс-службы Липецкэнерго