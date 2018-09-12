На Дне открытых дверей в ГДМ «Октябрь» липчане презентовали проекты

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-12T14:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 12 сентября, В Городском дворе молодежи «Октябрь» состоялся День открытых дверей. На мероприятии собралось около 300 студентов и школьников. Гостей встретили вокальные и танцевальные коллективы города. В здании оформили несколько тематических фотозон. Фотограф делал снимки для всех желающих. Студенты и школьники участвовали в тренинге по актерскому мастерству и сценической речи, узнали о школе журналистики, компьютерной графики. Интересовались жизнью клуба КВН.

На мероприятии презентовали несколько проектов. Основные темы – добровольчество и патриотическая работа, лидерство и творчество, здоровый образ жизни и экология, компьютерная графика и фотодело.

- Дворец молодежи - это хорошая городская площадка и верный партнер для реализации таких проектов, - выступил председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков. - В последние несколько лет учреждение модернизируется и подстраивается под молодежные потребности. Задача администрации и депутатского корпуса продолжить начатую работу и оказать всестороннюю поддержку и содействие развитию Дворца молодежи.