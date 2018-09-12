2018-09-12T15:24:03+03:00
Общество

Успешный липецкий опыт представлен на федеральном уровне

В области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив субъектов РФ
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Итоги регионального этапа третьего Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, организованного Агентством стратегических инициатив, подведены в Липецкой области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, всего на конкурс было представлено 36 заявок по восьми номинациям.

Региональная конкурсная комиссия под председательством заместителя главы области Андрея Козодерова отобрала 22 лучшие практики. Они будут направлены в Агентство стратегических инициатив для участия в конкурсном отборе на федеральном уровне. Победителей объявят на инвестиционном форуме «Сочи – 2019».

Липецкая область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса. В 2016 году в номинации «Качество оказания государственных и муниципальных услуг» победителем признан проект «Организация шаговой доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для маломобильных категорий граждан и людей с ограниченными возможностями». «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности сегодня является одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона. Такая работа требует координированных действий всех органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса», - подчеркивает глава области Олег Королев.

В прошлом году проект «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление» признан победителем в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений». Среди лучших был и «Студенческий проектный офис», как успешная практика он принят к тиражированию среди субъектов РФ.

Традиционно конкурс ориентирован на выявление лучших региональных и муниципальных практик, инструментов для решения актуальных социально-экономических задач. Условиями конкурса предусмотрен механизм их тиражирования и последующий контроль результатов внедрения в российских регионах.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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