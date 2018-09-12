«Система 112» в Липецкой области принята в промышленную эксплуатацию

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-12T17:51:30+03:00

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Генеральный подрядчик по созданию системы «Ростелеком»оборудовал130 автоматизированных рабочих мест, произвёл пуско-наладочные работы и обучилоператоров. Компания также предоставилав Липецке помещение для размещения основного центра обработки вызовов(ЦОВ), создала резервный ЦОВ, провела интеграцию со сторонними информационными системами и предоставила каналы связи для функционирования Системы.

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Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области:

«Мы реализуем в Липецкой области концепцию «умного региона», и «Система 112» стала ещё одним его модулем, благодаря которому заметно возрос уровень безопасности жителей. Ещё на этапе тестовой эксплуатации время реагирования на чрезвычайную ситуацию сократилось втрое. Теперь же мы приняли её в промышленную эксплуатацию, и время реакции за звонок не будет превышать восьми секунд. Вместе с правоохранительными органами мы будем очень внимательно следить за работой системы, поскольку от этого напрямую зависят жизни людей. Спасибо всем, кто принял участие в создании «Системы 112» в нашем регионе».

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Провайдер оснастил дежурно-диспетчерские службы и оперативные службы муниципальных образований Липецкой области программно-аппаратными комплексами по приёму и обработке вызовов на единый номер спасения.«Система 112» позволяет принимать голосовые и SMS-сообщения в режиме реального времени с определением точного местонахождения абонента. Единый номер 112 доступен бесплатно из всех районов Липецкой области с фиксированных и мобильных телефонов, а также с таксофонов универсальной услуги связи.

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Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работы по проекту создания региональной «Системы 112» мы начали в 2015 году, и уже летом этого года началась её тестовая эксплуатация. Внедрение цифровых технологий позволило не только заметно сократить время, необходимое для обработки обращений, но и дать спасателям дополнительные инструменты для помощи. Например, даже если человек потеряет сознание, служебные сервисы «Системы-112» приведут к нему помощь по пеленгу телефона. Мы гордимся, что опыт «Ростелекома»послужит такому важному делу, как спасение человеческих жизней».

«Система 112» – федеральная служба обработки экстренных вызовов, предназначенная для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья. Внедрение единой «Системы-112» для всей страны утверждено в 2008 году, а в начале 2013 года Президент РФ подписал федеральный закон РФ № 9-ФЗ, устанавливающий номер «112» единым номером вызова экстренных оперативных служб для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в России в телефонных сетях местной телефонной связи.В итоге должна быть реализована не просто система оперативной связи, но и налажено эффективное цифровое взаимодействие различных ведомств и организаций разного уровня. Исполнителем работ по созданию «Системы-112» в Липецкой областиназначен провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком».

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ– более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручкии достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб.Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

РЕКЛАМА Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"