Липчанин развернул флаг региона на вершине Эльбруса

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-12T17:29:17+03:00

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31 августа старший помощник прокурора Липецкой области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности покорил Эльбрус. В 10.24 утра 48-летний Дмитрий Негробов достиг высочайшей горной вершины России и Европы. На высоте 5 642 метра липчанин сделал несколько снимков с флагом Липецкой области. За успешное восхождение мужчина получил специальный сертификат, подписанный президентом федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарской республики.

Сотрудник Прокуратуры покорил ЭльбрусФото: Прокуратура Липецкой области

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, Дмитрий не раз вызывал восхищение коллег. Он один из первых получил золотой значок ГТО. Участвует во всех спортивных мероприятиях, при этом пытается вовлечь в них остальных членов коллектива. Липчанин и раньше поднимался в горы, но покорить вершину ему удалось впервые.

- Дмитрий очень спортивный человек, - поделились с «КП-Липецк» в пресс-службе областной прокуратуры. – К восхождению готовился очень серьезно. В группе он был единственным человеком из Липецкой области. Дмитрий всегда занимался спортом. Он и велосипедист, и скалолаз, а также активный автолюбитель – своими руками собирает машины. Разносторонний в плане активного отдыха и занятий. Прививает любовь к спорту своим детям.