«У выпускников нашего колледжа нет проблемы трудоустройства»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-12T18:06:39+03:00

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За свою 75 –летнюю историю в колледже (ранее школе механизации сельского хозяйства, впоследствии СПТУ) подготовлены десятки тысяч специалистов транспортной отрасли. Последние годы серьезно расширилась и укрепилась материально-техническая база, кроме того удается сохранять традиционно высокое качество обучения. Проблем с набором здесь нет – конкурс 1.5 - 3 человека на место (в зависимости от специальности и профессии), проходной балл в этом году составил от 3,8 до 4,1. Сегодня в колледже обучается 870 ребят - по 5 специальностям и 6 профессиям. Причем на автокрановщиков и машинистов башенного крана в регионе готовят только здесь. По заявке управления дорог и транспорта Липецкой области с 2016 года осуществляется обучение по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Начиная с 2018 года в колледже ведется подготовка по новой профессии ТОП-50 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», в которой квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» дополнена навыками выполнения кузовных и автомалярных работ. Активно работают курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

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- Востребованность в профессионалах, выпускаемых колледжем, постоянно растет, в числе наших партнеров фактически все предприятия транспортной и дорожной отрасли. Проблем с трудоустройством у наших ребят нет. Многие студенты за время обучения проходят дополнительную подготовку по смежным профессиям, что повышает их рейтинг на рынке труда. - отмечает директор Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Роман Подмарков.

Качеству подготовки способствует отличная материально-техническая база: 9 учебно-производственных мастерских с диагностическим оборудованием, стройполигон, автодром и автопарк, насчитывающий свыше 45 единиц разнообразной техники.

Два года назад, с вступлением региона в движение WorldSkills Russia, в колледже был создан Специализированный центр компетенций автомобильного профиля с высокотехнологичным, современным оборудованием. Таким как: 3D развал-схождение, оборудование для кузовных работ, окрасочно-сушильная камера для выполнения автопокрасочных работ и многое другое. Как отмечают многие социальные партнеры уровень оснащенности в мастерских колледжа во многом лучше, чем на предприятиях.

Большое внимание в учреждении уделяется независимой оценке качества знаний выпускников. Вот уже два года итоговая аттестация проходит в формате демонстрационного экзамена в присутствии экспертов, назначенных союзом WorldSkills Russia. Вместе с дипломами ребята получают «скиллс-паспорта» (показывающий уровень их умений), которые они могут предъявить в качестве бонуса при трудоустройстве.

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Такой подход в организации обучения в сочетании с высокой квалификацией педагогов дает отличный результат. Ежегодно студенты колледжа становятся победителями областных олимпиад профмастерства, участниками и призерами Всероссийских конкурсов и чемпионатов. А, судя по благодарственным письмам работодателей в адрес колледжа, те довольны его выпускниками (есть даже почетная грамота от министра обороны). Многие из ребят уже на 3 курсе состоят в штате производств, где их готовы ждать даже после года службы в армии.

Разнообразна и насыщена студенческая жизнь учащихся, они активно участвуют в мероприятиях, провидимых Центром добровольчества, ГИБДД, ВАИ. В большом почете спорт – 3-й год подряд студенты колледжа побеждают в областной спартакиаде среди учреждений СПО.

В ближайших планах руководства колледжа – увеличение числа мест в общежитии, открытие платных групп. А главная задача неизменна – подготовка настоящих профессионалов для растущей экономики региона.

Владимир КУЛИК.