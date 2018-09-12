Липчане переплывают реку Воронеж и угоняют автобусы, чтобы вовремя добраться до работы

СЕГОДНЯ 18:18 2018-09-12T18:26:47+03:00

Липчане готовы на все, лишь бы не опоздать на работу Фото: принтскрин видео.

В Липецке сняли видеоролик о том, как ремонт Петровского моста повлиял на жизнь горожан [видео]

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Ремонт Петровского моста не только доставляет трудности горожанам, но и побуждает их творить. О самой актуальной теме этого года активисты металлургического комбината сняли видеоролик.

- Этот город жил спокойной и размеренной жизнью. Но мы давно позабыли те времена, - звучит в начале ролика голос за кадром.

В главных ролях – трое липчан, которые готовы на все, лишь бы успеть на работу. Каждый из них выбирает свой путь. Первый герой решается добежать до левого берега. Он бреется на ходу, завтракает, решает проблемы по телефону не сбавляя темпа.

Второй герой, оказавшись у переправы, видит моторные лодки. Он берет одну из них и с ветерком мчится на другой берег. Внезапно моторка ломается. Мужчина, не мешкая, бросается в воду.

В это утро липчанка решила доехать до работы на автобусе. Транспорт застрял в пробке на Петровском мосту. Как назло, водитель автобуса тоже никуда не спешит. Терпение женщины лопнуло. Она берет в руки огнетушитель и «вырубает» пассивного водителя. Садится за руль и едет к своей цели.

Несмотря на трудности, все трое благополучно добрались до места назначения. Но на этом фильм не заканчивается. Грядет фееричный финал. В кадре – ничем не примечательная полянка. На ней стоит палатка. Вдруг открывается вход и на свет выходит новое действующее лицо. Простой работяга с завода. Ему не нужно рано вставать, угонять автобус, переплывать водоем. Ведь он выбрал верную сторону.