Липецкие предприятия представлены на международной выставке «Импортозамещение»

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-13T10:09:11+03:00

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Международная специализированная выставка «Импортозамещение», в которой принимают участие липецкие предприятия, в четвертый раз проходит в эти дни в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпромторга России, - сообщает пресс-служба администрации региона. Экспозиция Липецкой области занимает площадь в 150 квадратных метров.

Свой потенциал демонстрируют ведущие предприятия региона. Посетители выставки смогут увидеть уникальное елецкое кружево, продегустировать продукцию известных торговых марок липецкого мороженого и соков завода «Прогресс». Также представлены перспективные металлообрабатывающие станки и центры, импортозамещающие электродвигатели, гидравлическое оборудование. АО «Рафарма» демонстрирует широкую гамму отечественных препаратов: антибиотики, противоопухолевые средства, жаропонижающие детские микстуры. Всего на стенде представлена продукция 27 предприятий региона.

«Липчане целенаправленно выполняют задачу по развитию собственного производства взамен импортной продукции, поставленную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Небольшая по своим размерам Липецкая область производит промышленной продукции больше, чем несколько соседних регионов. И сегодня, в непростых экономических условиях, есть положительная динамика по многим отраслям. За высокими результатами – огромный труд каждого жителя и целых трудовых коллективов», - подчеркивает глава региона Олег Королев.

В этом году на площадке «Импортозамещения» более 300 компаний из российских регионов представляют новейшие технологии, продукцию и услуги, перспективные разработки и инвестиционные проекты практически во всех областях экономики. Вся площадь экспозиции составляет более 8 тыс. квадратных метров.

Важным событием деловой программы стал II Национальный форум «Импортозамещение». Он нацелен на координацию деятельности и эффективный диалог власти и бизнес-сообщества для выработки предложений по ускорению реализации отраслевых программ импортозамещения.

Фото с сайта администрации Липецкой области.