2018-09-13T11:25:54+03:00
Общество

Всероссийский субботник «#ДоброВСело» стартует в Липецкой области

Он пройдет с 15 сентября по 1 ноября
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Вместе со всей страной жители региона с 15 сентября по 1 ноября примут участие в масштабной добровольческой акции, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Проект #ДоброВСело призван повысить уровень жизни в городах и селах с помощью улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.

Всероссийский субботник проводит Минздрав России совместно с Аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Дирекцией года добровольца (волонтера) и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Проект охватит 85 субъектов Российской Федерации и 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. В числе задач проекта не только обеспечение физической доступности ФАПов для всех групп населения и улучшение условий их функционирования, но и повышение грамотности населения в вопросах сохранения собственного здоровья и здоровья близких, а также привлечение внимания к необходимости своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.

Старт проекта #ДоброВСело в Липецкой области состоится 15 сентября в 10.00 в ФАПе села Студеные Хутора Липецкого района и в 12.00 в фельдшерско-акушерском пункте села Березовка Тербунского района. Организаторами субботника в нашем регионе под руководством управления здравоохранения Липецкой области выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с медицинскими колледжами региона.

Проект включает в себя спортивно-оздоровительные акции; волонтерский субботник по уборке и облагораживанию здания и помещения ФАПа и прилегающей территории; индивидуальные консультации медицинских специалистов и диагностические исследования специалистами центров здоровья в Липецке, Ельце и Данкове, мастер-классы по вопросам профилактики заболеваний и ведению здорового образа жизни. Участие в субботнике «#ДоброВСело» примут 10 фельдшерско-акушерских пунктов из Липецкого, Долгоруковского, Грязинского, Тербунского, Данковского, Воловского и Чаплыгинского районов.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев, ставя первоочередные задачи в этой сфере, говорит о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и, что особенно важно, каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», - считает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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