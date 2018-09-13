2018-09-13T12:13:47+03:00
Общество

Молодые лидеры НЛМК презентовали в мэрии свои волонтерские проекты

Сегодня в мэрии Липецка прошла встреча финалистов корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК - 2018» с руководителями администрации города и Липецкой области
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Молодые работники комбината рассказали о волонтерских проектах, которые они планируют в этом году в Липецке при поддержке неравнодушных горожан и власти.

Проекты новолипчан помогут благоустроить территорию заповедника «Галичья гора», приобщить липчан к здоровому образу жизни, организовать экологический клуб, провести экологический квест, просветительский фестиваль и другие активности. Ряд инициатив молодых лидеров смогут также получить гранты программы «Стальное дерево», которая реализуется при финансовой поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие».

В 2017 году программа «Стальное дерево» помогла молодым работникам комбината осуществить 11 собственных идей - общественно полезных природоохранных инициатив. В этом году волонтеры «Стального дерева» уже начали работы по благоустройству святого источника в селе Крутые Хутора и по очистке от мусора Студеновского карьера, чтобы оборудовать в нем трассу для занятий маунтибайком – езде на горным велосипеде. В ближайшее время начнется реализация еще трех социальных проектов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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