В 65 дворах Липецка заменят мусорные баки

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-13T12:29:44+03:00

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В Липецком горсовете обсудили новую систему сбора, вывоза и захоронения отходов. Как сообщили в пресс-службе горсовета, с 6 сентября начала работать горячая линия Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области. За 4 дня им поступило 30 обращений. 28 звонков - из областного центра. Чаще всего потребители жаловались на переполненные баки и на то, что мусор плохо вывозят. Судя по обращениям граждан, с момента внедрения новой системы вывоза отходов, проблем меньше не стало.

Начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин признал, что в Липецке не все гладко с переходом на новую систему. По его словам, качество услуги упало. Для решения проблемы необходимо наладить взаимодействие между управляющими компаниями и региональным оператором. Коммунальщик подчеркнул, что в ужасном состоянии находятся контейнерные площадки. На что исполняющий обязанности председателя департамента ЖКХ Александр Ковалев ответил – замена старых мусорных баков на новые уже началась. Контейнеры должны заменить в 65 дворах.

Еще одна проблема – отсутствие хорошего полигона для захоронения мусора. Председатель Совета директоров АО «ЭкоПром-Липецк» Виктор Кураков предложил свозить листву на полигон «Орлиный лог». Напомним, свалка закрыта, так как переполнена.

Также собравшиеся предложили доработать законодательство в данной сфере. А также ввести мораторий на штрафы для управляющих компаний за вывоз мусора.

- Самое главное – это вопрос взаимодействия, - подвел итог первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров. - Необходимо подключить общественность и контроль, за тем, как происходит сегодня коммунальная реформа по вывозу мусора. Одна из главных проблем – взаимодействие управляющих компаний с региональным оператором. Кроме того, должны быть разработаны документы, которые бы заполнили пробелы, имеющиеся в федеральном законодательстве. Чтобы мы четко понимали, кто за что отвечает.