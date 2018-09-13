МРСК Центра с начала года взыскала по судебным решениям около миллиарда рублей задолженности за услуги по передаче электроэнергии
ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. В январе-июле 2018 года компания добилась взыскания с должников 938 млн рублей в рамках судебных решений, вынесенных по 428 искам. В этих цифрах доля липецкого филиала 347 миллионов рублей по 20 искам.При этом 534 млн рублей взыскано МРСК Центра с гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах. Из них 331 млн. рублей с Липецкой энергосбытовой компании.
По состоянию на 1 августа МРСК Центра в рамках 849 дел взыскивает с неплательщиков 13,616 млрд рублей задолженности. 383 дела касаются гарантирующих поставщиков, общая сумма взыскания по ним составляет 12,826 млрд руб.
По состоянию на 1 августа 2018 года общий объем дебиторской задолженности контрагентов перед МРСК Центра составил 20 ,172 млрд. рублей, в том числе 14 ,531 млрд. рублей - просроченная задолженность. Компания намерена последовательно продолжать работу по ее взысканию, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности.