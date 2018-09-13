2018-09-13T14:09:26+03:00
Экономика

МРСК Центра с начала года взыскала по судебным решениям около миллиарда рублей задолженности за услуги по передаче электроэнергии

347 миллионов рублей на счету юристов Липецкэнерго
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ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. В январе-июле 2018 года компания добилась взыскания с должников 938 млн рублей в рамках судебных решений, вынесенных по 428 искам. В этих цифрах доля липецкого филиала 347 миллионов рублей по 20 искам.При этом 534 млн рублей взыскано МРСК Центра с гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах. Из них 331 млн. рублей с Липецкой энергосбытовой компании.

По состоянию на 1 августа МРСК Центра в рамках 849 дел взыскивает с неплательщиков 13,616 млрд рублей задолженности. 383 дела касаются гарантирующих поставщиков, общая сумма взыскания по ним составляет 12,826 млрд руб.

По состоянию на 1 августа 2018 года общий объем дебиторской задолженности контрагентов перед МРСК Центра составил 20 ,172 млрд. рублей, в том числе 14 ,531 млрд. рублей - просроченная задолженность. Компания намерена последовательно продолжать работу по ее взысканию, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности.

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