2018-09-14T11:28:27+03:00
Общество

НЛМК помогает развивать городские спортивные объекты

НЛМК помог оснастить новым спортивным оборудованием спорткомплекс «Нептун»
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Это подарок предприятия к полувековому юбилею одного из крупнейших липецких спортивных центров.

При поддержке НЛМК в этом году в СК "Нептун" полностью переоснастили тренажерный зал - на смену старым пришли высококачественные инновационные тренажеры. Теперь к услугам любителей спорта появились современные грузоблочные, силовые и эллиптические тренажеры, мультистанции, силовые рамы, кардиотренажеры для безударного бега, степпер-лестница, беговые дорожки. Всего на переоснащение спорткомплекса направили более 9 млн рублей.

В спорткомплексе также открыли кабинет нутрициологии, где специально подготовленный персонал на основе исследований помогает скорректировать режим питания спортсменов и дать рекомендации для гармоничного развития всех групп мышц.

«В этом году мы помогли спорткомплексу «Нептун» провести масштабное обновление тренажеров. Благодаря этому у липчан появилась прекрасная возможность заниматься спортом и укреплять свое здоровье на современном оборудовании премиум-класса. НЛМК уделяет большое внимание развитию спорта, помогая школам, клубам и юным спортсменам. Средства выделяются на содержание спорткомплексов, новое оборудование. НЛМК полностью финансирует клуб «Липецкий металлург», который поддерживает развитие массового спорта», - прокомментировал председатель правления благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

СК «Нептун» построили в 1968 году как базу для оздоровления работников Новолипецкого металлургического завода в Левобережном районе Липецка. Комплекс всегда пользовался популярностью у липчан, в его стенах было воспитано немало мастеров спорта. Сегодня «Нептун» - это многофункциональный спортивный комплекс, куда входят бассейн, игровой зал для командных игр, зал функционального тренинга и тренажерный зал.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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