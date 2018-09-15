"Кросс наций" собрал в Липецке более 2 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-15T16:38:03+03:00

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"Кросс наций" - самое массовое спортивное мероприятие России, которое проходит в большинстве городов, в том числе и в Липецке. В эту субботу, 15 сентября, на улице Ленина собралось более 2 тысяч человек. Наряду со спортсменами, попробовать свои силы пришли и обычные люди разных возрастов. Самыми молодыми участниками стали Богдан Пучнин 2016-го года рождения и Станислава Медведева, которой исполнилось 3 года. Самыми возрастными - 84-летняя Людмила Николаевна Анчекова и Николай Степанович Казьмин 1946-ого года рождения.

Кросс наций в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Кросс наций в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

- Спортом занимаюсь чуть ли не с рождения, - поделился Николай Степанович. - Много бегал, с 2001-ого года стал заниматься триатлоном. Хочу пожелать молодому поколению больше заниматься спортом. Без него никуда не денешься. Здоровье - самое важное в жизни человека. И его нужно приобретать. А как это сделать? Правильно, заниматься спортом!

Кросс наций в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Женщины преодолели дистанцию 500 метров, мужчины - 1000 метров. Некоторые участники падали. Но несмотря ни на что поднимались и продолжали свой путь к победе. По итогу забега призеры в каждой категории получили медали, грамоты, кубки и другие призы.

Кросс наций в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

- Я очень рада своей победе, - рассказала Дарья Махменко, победитель в категории "девушки 1999-2001 года рождения". - Я пришла первая и при этом, сделала довольно большой отрыв. На этом "Кроссе наций" кубов взяла впервые, но в моей карьере есть и более крупные победы. Я серебряный призёр чемпионата России по эстафетному бегу.