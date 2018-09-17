Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-17T18:14:59+03:00

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Светлана Ермакова назначена бизнес-лидером объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в Липецкой области. В 2018 году под руководством Светланы Ермаковой региональные офисы «Бинбанка» и банка «Траст» войдут в объединенную банковскую сеть группы «Открытие». А в 2019 году сеть расширится за счет офиса «Росгосстрах банка». Светлана Ермакова ответила на вопросы читателей газеты «Комсомольская правда в Липецке».

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Каковы на Ваш взгляд первые стратегические задачи «Открытия» в регионе?

Стратегическая задача банка в Липецкой области – построить эффективный и прибыльный бизнес, встать на один уровень с лидерами банковского рынка. Нашей команде предстоит сложная, но интересная задача – в короткий срок существенно увеличить продажи на региональном рынке розничных и корпоративных услуг.

- Можно ли надеяться на успешное развитие банка «Открытие» после объединения?

«Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «РГС-Банк», «Открытие Брокер» (брокерские услуги), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия). Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровления и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за первое полугодие 2018 года составила 5,7 млрд руб. По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке).

- Расскажите, какие банки будут объединяться и как будет проходить трансформация региональной сети?

Летом 2017 года банк «Открытие» начал процесс интеграции с Бинбанком, который завершится 1 января 2019 года. В результате объединения банков на рынке появится новый крупнейший игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов. Сеть объединенного банка станет одной из крупнейших в России: 950 офисов и 6000 банкоматов работают в 276 городах страны. Клиентами банка «Открытие» являются порядка 180 000 юридических и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов.

- «Открытие» – не только банк, это еще и холдинговая структура. Какие услуги, кроме банковских вы будете предоставлять своим клиентам?

«Открытие» владеет достаточно большим страховым бизнесом. Прежде всего, компанией «Росгосстрах» и компанией «Капитал-страхование». Также у нас самые крупные в стране негосударственные пенсионные фонды: «Лукойл-Гарант», «НПФ Электроэнергетики» и НПФ «РГС». Наша стратегия и бизнес-план этого года предусматривают объединение трех пенсионных фондов в один с инвестициями примерно в 600 млрд рублей и произойдет это объединение уже в третьем квартале текущего года. Есть еще современные digital-активы – «Точка», «Qiwi», достаточно известные на рынке компании. Все эти компании объединены в финансовую группу «Открытие» и мы будем предлагать их услуги своим клиентам.

-А количество банкоматов и денег в них будет удовлетворять потребности клиентов?

Клиентами банка «Открытие» уже сейчас являются порядка 180 000 юридических и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Уже сейчас держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат. Клиенты банка «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по «домашним» тарифам.

- Для этого большого банковского проекта нужны и новые кадры. Как обстоит с этим в «Открытии»?

Мы в стадии активного формирования. Сейчас укомплектован ряд ключевых позиций, прежде всего в управлении. Полностью укомплектовать штат линейных сотрудников — одна из ключевых задач на этот квартал.

Справка:

Светлана Ермакова родилась в 1980 году, в городе Липецк.

В 2002 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет, финансовый анализ и аудит», в 2010 году завершила обучение в Российском Государственном Гуманитарном Институте по специальности «Юриспруденция». Карьеру в банковской сфере начала в 2002 году в ОАО Банк «МЕНАТЕП СПБ» Филиал в г. Липецк в должности «специалиста». С 2007г. Светлана Ермакова стала начальником отдела продаж розничных продуктов ФКБ «Юниаструм Банк» (ООО) в Липецке, а в 2012 году возглавила филиал ФКБ «Юниаструм Банк». В 2018 году возглавила региональное подразделение банковской группы «Открытие» в Липецке.