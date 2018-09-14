«Ростелеком» завершил второй этап организации видеонаблюдение в Нижнем парке Липецка

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-14T10:36:10+03:00

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Теперь за безопасностью гостей парка следит единая система видеонаблюдения «Ростелекома».

В проекте использованы стационарные всепогодные камеры, которые обеспечивают высокое качество изображения при любых осадках и освещении. Изображение с устройств видеонаблюдения доступно в режиме реального времени на портале www.camera.lipetsk.ruв разделе «Парки». Видеозаписи с камер хранятся на защищённом сервере «Ростелекома» не менее 7 дней и доступ к ним имеют сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности провайдера.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» в Липецке объединяет более тысячи камер. Они установлены на придомовых территориях, автостоянках, городских магистралях и территориях массового скопления горожан. Аналогичные решения у нас есть и для бизнеса. Например,сервис «Видеонаблюдение» помогает обеспечивать безопасность многих предприятий региона».

«Видеонаблюдение» для бизнеса от «Ростелекома» – это цифровой облачный сервис удалённого видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он позволяет просматривать трансляции или записи с каждой камеры на сайте и в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. Хранение видеоархива на защищённом сервере «Ростелекома обеспечивает минимальные затраты на инфраструктуру. Благодаря этому достигается высокий уровень безопасности бизнеса при минимальных затратах со стороны клиента. Для создания системы абоненту не надо приобретать оборудование: в абонентскую плату входит аренда IP-камер и места для архива в «облаке» провайдера. Сервис поможет контролировать работу сотрудников, при необходимости, расследовать инциденты, и анализировать клиентский трафик.

Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"

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