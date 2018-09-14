Спартакиада соцработников «ГТО – Осенний марафон» состоялась в регионе

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-14T10:39:28+03:00

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В рамках долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион», инициированного главой региона Олегом Королевым, в селе Большая Кузьминка Липецкого района состоялась спартакиада сотрудников социальной защиты региона «ГТО – Осенний марафон».

Спортивный праздник нацелен на популяризацию и формирование здорового образа жизни у липчан и прошел уже в четвертый раз, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В этом году спартакиада посвящена 65-летию Липецкой области. В быстроте, ловкости и выносливости соревновались более 300 человек из 42 учреждений региональной системы соцзащиты. Всего же соревнования объединили около 750 сотрудников социальной службы. Участников приветствовала заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова, пожелавшая им спортивных побед.

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В личном зачете участникам команды предстояло пройти шесть испытаний, определивших самых быстрых, ловких и выносливых среди мужчин и женщин в двух возрастных диапазонах - до 40 лет и старше. После окончания индивидуальных испытаний команды соревновались в эстафете, состоящей из четырех этапов. Параллельно с соревнованиями на спортивных площадках прошел конкурс на лучший агитпункт «Защитим здоровье физкультурой!». Его цель - популяризация здорового образа жизни для всех возрастных групп, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения представили информацию о спортивных мероприятиях для получателей социальных услуг и результатах этой работы.

Победителем «ГТО – Осенний марафон» 2018 года стала команда «Альянс» центра социальной защиты населения по Усманскому району. Второе место заняла команда «Лидер» из Воловского района, а третьей стала «Радуга» из Ельца. На торжественной церемонии награждения лучшие участники получили дипломы, медали и ценные призы. Впервые в этом году прошло торжественное вручение переходящего Кубка победителю спартакиады в общекомандном зачете.

Фото с сайта администрации Липецкой области.