2018-09-14T17:07:34+03:00
Общество

На военном аэродроме Липецка школьники прошли строевую подготовку и увидели истребители

В гражданско-патриотической акции «В армии служить почетно!» приняли участие около 1000 учащихся [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Акция "В армии служить почетно!"Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 14 сентября, в областном центре состоялась гражданско-патриотическая акция «В армии служить почетно!». Около 1000 школьников города и области собрались в Липецком авиацентре. Среди ребят оказались победители военно-спортивных игр «Патриот», «Победа» и «Вперед мальчишки!». Торжественная часть мероприятия стартовала на плацу, где также собрались представители военных комиссариатов, общественных и ветеранских организаций.

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Дорогие ребята, - обратился к собравшимся начальник авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков. – Я рад приветствовать лучших школьников на территории нашей воинской части. Я вижу, что уже с молодого возраста вы интересуетесь службой в армии, хотите быть причастными к общему делу. Не обязательно приносить пользу стране с оружием в руках. Дружная семья, хорошая атмосфера дома – это уже польза. Вы занимаетесь спортом, хорошо учитесь – это тоже польза. Нужно быть в коллективе и работать на благо страны.

После наградили руководителей команд, занявших первые места в военно-спортивных играх. Грамоты дали ветеранам и военнослужащим, которые участвовали в военно-патриотической работе. Потом началось самое интересное. Ребята прошлись по плацу торжественным маршем и исполнили строевую песню. Школьники пели «День Победы», «Россия, любимая моя». Девушки прошлись строем с песней «Катюша».

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Третье место заняли учащиеся из Ельца. На втором месте – школьники Усманского района. Самыми слаженными и звонкими оказались липчане. Первое место завоевали ребята из липецкой школы №14. Им вручили почетные грамоты и призы.

- Мы начали готовиться уже 1 сентября, - поделился с «КП-Липецк» учащийся 14-ой школы Константин. – Времени было не так много, поэтому готовились усиленно. Я впервые участвую в этой акции. Конечно, волновался перед строевой подготовкой. Безумно рад, что мы победили. После школы планирую стать военным врачом.

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Учащиеся кадетского класса школы №14 продемонстрировали строевые приемы с оружием. Далее ребят повели на площадку, где стояли самолеты СУ-27, СУ-24, МиГ-29, СУ-25. Каждый мог подойти к технике, сделать фото на память и даже сесть в кабину пилота. Также сотрудники ДОСАФ, МЧС и МВД продемонстрировали школьникам экипировку, стрелковое оружие и спецтехнику. В обед проголодавшихся ребят накормили солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Акция "В армии служить почетно!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция "В армии служить почетно!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прошла акция «В армии служить почетно!».Мероприятие прошло на военном аэродромеЮлия КЛЮЕВА

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