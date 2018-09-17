Известного коуч-тренера пригласили на Слет молодежи Липецкэнерго

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-17T10:36:19+03:00

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Энергетики Липецка, Тамбова и Воронежа собрались на Слет молодежи филиала ПАО «МРСК Центра». В числе гостей были также представители областного управления молодежной политики и Молодежного Парламента Липецка. Для 60 молодых специалистов Липецкэнерго пригласило известного бизнес-тренераДаниила Финогеева. Ведущий престижных бизнес-курсов MBA, коуч государственной корпорации Росатом отрабатывал с энергетиками основные коммуникативные навыки. Во время психологических игр Даниил Финогеев учил молодых специалистов располагать к себе недовольных собеседников. Ведь по мнению тренера, умение вести переговоры – это залог успешной карьеры и интересной жизни.

Во второй части Слета молодежь приняла участие в спортивном тимбилдинге. Командные соревнования показывают самых целеустремленных, вырабатывают умение работать в коллективе. Кроме того, спортивные состязания -это возможность подружиться и весело провести время.

- Чем сложнее задача, тем важнее умение работать в команде. Энергетика - сфера непростая и порой от слаженности действий зависит благополучие большого числа людей. Именно поэтому наша компания считает подобные слеты необходимыми для молодых специалистов. Сегодня они научились слаженно действовать в спортивных состязаниях, завтра точно также будут вести себя вместе на рабочих местах, - объяснила цель проведения Слета молодежи начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Екатерина Мушникова.

Работа с молодежью является составляющей частью социальной политики ПАО «МРСК Центра». Ее основной целью является – формирование высококвалифицированного профессионального коллектива, обеспечивающего достижение корпоративных целей. Компания делает все возможное для развития творческой и научно-технической инициативы, мотивирование на активное участие в производственной и социально-культурной жизни.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго