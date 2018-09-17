2018-09-17T10:34:44+03:00
Общество

Предприниматели получат субсидии на создание и развитие производства

Конкурсный отбор претендующих на господдержку производителей товаров проводит администрация Липецкой области
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В администрации Липецкой области проходит конкурсный отбор претендующих на получение субсидий предпринимателей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Эта мера поддержки реализуется с 2014 года в рамках подпрограммы по развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области.

Она направлена на создание дополнительных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего бизнеса, инвестирующих средства в создание, развитие или модернизацию производства товаров, в новые технологии, выпуск новых конкурентоспособных, в том числе импортозамещающих видов продукции.

Субсидии предоставляются на компенсацию 50% фактически произведенных затрат по приобретению нового оборудования для производства товаров. Максимальный размер субсидии по этому направлению в 2018 году составил 3 млн. рублей на одного получателя поддержки. Финансирование осуществляется полностью за счет средств областного бюджета. Прием заявок от предпринимателей осуществлялся до 1 сентября нынешнего года. Всего поступило 37 заявок с общей суммой инвестиций в размере 1 млрд. 47 млн. рублей.

Предоставление государственной поддержки производственным предприятиям позволит модернизировать существующие, создать новые производства, а также ускорить их вовлечение в процесс импортозамещения. Кроме того, поддержка со стороны государства позволит сохранить 1127 рабочих мест и создать новые, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. При отборе претендентов особое внимание уделяется уровню заработной платы работников (не менее среднеотраслевого по региону), отсутствию задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по заработной плате перед работниками.

Администрация Липецкой области, учитывая важность поддержки промышленного сектора экономики со стороны государства, планирует до конца этого года профинансировать заявленные проекты в полном объеме. «Постоянный диалог предпринимательского сообщества и власти позволяет разрабатывать и внедрять новые, оптимальные для сегодняшних условий, меры господдержки бизнеса», - отмечает глава региона Олег Королев.

Фото: Владимир КУЛИК.

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