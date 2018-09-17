2018-09-17T13:52:40+03:00
Общество

Во Всемирный день без автомобиля липчане пересядут на велосипеды

«Велоночь-2018» пройдет в Липецке по новому маршруту
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на "Велоночь-2018"Липчан приглашают на "Велоночь-2018"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу, 22 сентября, в Липецке пройдет «Велоночь-2018». Мероприятие уже стало ежегодным. В ночных «покатушках» участвуют не только спортсмены, но и любители. Липчане приходят на велопарад целыми семьями. В этом году дата проведения мероприятия выбрана не случайно. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году для любителей активного образа жизни подготовили новый маршрут. Велосипедисты стартуют в 21.00 у на площади перед СК «Звездный». Им придется преодолеть около 9 километров. Участники проследуют по маршруту «улица Космонавтов – площадь Космонавтов – улица Яна БерзинаВодопьянова – кольцевая Площадь – проспект Победы – площадь Победы – Валентины Терешковой». Завершатся «покатушки» у СК «Звездный».

На площади состоится розыгрыш призов. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться – заранее или в день велопарада на старте с 19.30. Кстати, на мероприятие следует приходить со своим велосипедом (роликами), надежной защитой и велофонарями. Подробности можно узнать здесь.

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