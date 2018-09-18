2018-09-18T10:25:21+03:00
Общество

НЛМК поздравил Воронежский университет с юбилеем

В качестве подарка от компании вручили сертификат на 5 млн рублей
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Представители НЛМК приняли участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию со дня образования Воронежского государственного университета (ВГУ).

В качестве подарка к юбилею вуза от компании вручили сертификат на 5 млн рублей для оснащения университетского компьютерного класса современным оборудованием. Высокопроизводительные компьютеры позволят студентам обрабатывать большие массивы данных, решать задачи машинного обучения, разрабатывать системы, создавать и обучать нейросети. Открытие класса в ВГУ планируется уже в этом году.

В дальнейшем университетские программы обучения IT- специалистов будут адаптированы под потребности актуальных проектов НЛМК.

Новолипецкий комбинат сотрудничает с ВГУ в рамках программы Стипендиат НЛМК. Ежегодно компания на конкурсной основе отбирает 10 лучших студентов по приоритетным для НЛМК направлениям подготовки и ежемесячно выплачивает им стипендию в размере 5 000 рублей. Стипендиатам предоставляется возможность прохождения практики на предприятии и приоритетного трудоустройства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива КП.

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