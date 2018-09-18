В чем польза от больших дорог малым предприятиям

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-18T16:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

СКАЗАНО!

Какие бы обстоятельства ни возникали, дав слово, всегда его держим. Есть договор – надо выполнить его по срокам и качеству. Трудно? Непросто. Это и называется репутацией.

Генеральный директор ООО «Воронежская межрегиональная строительно-торговая компания» (ВМСТК) Андрей Малявкин.

СНАЧАЛА БЫЛИ ОКНА

– Многие даже не задумываются, что строительство дорог – этоне только укладка асфальта,- обратил наше внимание генеральный директор ООО «Воронежская межрегиональная строительно-торговая компания» (ВМСТК)Андрей Малявкин на одном из строящихся участков первой очереди скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург». –Процесс от подготовки площадки до сдачи объекта включает десятки видов работ, у которых свои технологии, очередность выполнения, сроки, и все они должны быть увязаны друг с другом.На дорогах, которые строят такие мощные компании как «Трансстроймеханизация», это получается на самом высоком уровне.Во-первых, за счет четкой организации работ с их стороны, во-вторых, благодаря тому, что их подразделения способны «переварить» любой масштабный проект, а круг надежных партнеров-субподрядчиков всегда готов выполнить необходимые объемы с должным качеством и в отведенное время.

Первую субподрядную работу на объекте, который строила компания «Трансстроймеханизация» (ТСМ), ВМСТК получила в 2011 году. Тогда в районе новой развязки в Люберцах на автомагистрали М-5 потребовалось в короткие сроки демонтировать старые и вставить новые окна в трех десятках прилегавших к трассе домах. Сработали на «отлично», и на следующий год ВМСТК предложили сделать такое же шумозащитное остекление на реконструируемом участке трассы М-9, а так как компания занималась многими видами работ, ей предложили заняться и прокладкой канализации. Вновь сделали всё качественно и в срок. Потом пригласили на Старошереметьевское шоссе, и в ходе строительства помогли в работах попереустройству и переключению линий связи при строительстве третьей ВПП в самом аэропорту. С 2013 годаВМСТК выполнила ряд работ наавтомагистрали М-4 «Дон» в Московской, Тульской областях. Например, помимо других работ, смонтировалина участке от МКАД до Богородицка 140 из 240 км сетчатых ограждений от животных. А сейчас на обходе Павловска в Воронежской области занимаются переустройством линий связи, строятсетчатое ограждение, планируют начать работы по монтажу барьерного ограждения.Кстати, сдача обходапо плану намечена на 2020 год, но генподрядчик – ТСМ допускает возможность окончить строительство в следующем году.ВМСТК, соответственно, тоже.

УСПЕВАЮТ ОТ ТВЕРИ ДО ВОРОНЕЖА

- В чем преимущество нашей компании? – размышляет в ответ на наш вопрос Андрей Малявкин. – Можно сказать, что оно родилось в процессе сотрудничества с «Трансстроймеханизацией» и другими крупными подрядными организациями, с которыми мы имеем честь работать. – Однозначно грамотное планирование работы от заместителя генерального директора, технического директора, до бригадиров на участках работ нашей организации и их полная самоотдача в рабочем процессе.- Мы освоили достаточно разные виды работ, наши специалисты стали универсалами, и по мере необходимости могут и кабельные каналы прокладывать, и кабели протягивать, и барьерные ограждения делать, и так далее – всё, что необходимо генподрядчику не только здесь и сейчас, но и, если надо – за сотни километров. Это требует достаточной мобильности. Но благодаря таким своим качествам мы не сидим без дела, а даже небольшие объемы и не самые доходные объекты позволяют обеспечивать людей работой и зарплатой.

И в тот день, когда мы готовили этот материал, бригады ВМСТК одновременно вели работына обходе Павловска на М-4 в Воронежской области, на первом, втором и начетвертом этапеСПАД М-11 в Тверской области. На первом этапе – делали барьерное ограждение и сетчатое ограждение, кабельную канализацию,выполняли укладку кабелей, на втором – помогали коллегам в переключении линий связи.

– Фронт работ большой, сдаточных участков, путепроводов и подходов к ним много, а сроки сжатые, - объясняет гендиректор ВМСТК. –Просто траншею сделать не проблема, но, скажем, состыковка работ дорожников с мостовиками требует множества мелких работ для доделок. Или другой пример – положили строители дорожную одежду, заходим мы, и на разделительной полосе дороги выполняем свою работу по канализации, за нами идут электрики, затем выполняется асфальтирование, и снова мы заходим уже с монтажом барьерного ограждения.Все это нужно сделать так, чтобы и наши работники не сидели без дела, пока коллеги свои работы делают, и свою часть выполнить максимально оперативно, не задерживая смежников.Для этого оперативно взаимодействуем с руководителем проекта ИльейБокшей, заместителем гендиректора ТСМ СергеемШохалевичем.И какие бы обстоятельства ни возникали, дав слово, всегда его держим. Есть договор – надо выполнить его по срокам и качеству. Трудно? Непросто. Но если с ТСМ успешно работаешь–у других заказчиков вопросов к нам не возникает. Это и называется репутацией.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

Монтаж барьерного ограждения, до 3 км в сутки.

Монтаж кабельной канализации до 500 метров в сутки, одной бригадой.

Монтаж сетчатого ограждения от 1000 до 1500 п.м. в сутки.

Прокладка кабелей связи от 8 000 до 10 000 п.м. в сутки.

Прокладка силовых кабелей от 1500 до 3000 п.м. в сутки.

Автор текста: Михаил БОБРЫШЕВ.