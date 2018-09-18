В Липецке пьяный пассажир с ножом выгнал из машины таксиста и разбил два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-18T12:57:41+03:00

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21 пьяного водителей поймали за три дня в Липецкой области. Многие не хотели сдаваться автоинспекторам без приключений. Одним из нарушителей стал весьма неординарный персонаж, причем не водитель, а пассажир такси.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Все случилось вечером 14 сентября на улице Студеновской. Пьяный пассажир пригрозил ножом водителю такси и заставил выйти из машины. Выгнав таксиста, мужчина пересел за руль и поехал в сторону Театральной площади. Попутно нетрезвый «пассажир» разбил припаркованную машину. На Театральной он протаранил еще один автомобиль и поехал в сторону улицы Плеханова. Уже там он бросил разбитую машину таксиста и подался в бега. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в городе вводили план «Перехват». Дорожного дебошира поймали спустя 20 минут. Алкотестер показал 1.32 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Еще одного пьяного за рулем ловили на улице Зои Космодемьянской. Черный «Фольксваген» проигнорировал требование автоинспектора и попытался скрыться. Но после небольшой погони его остановили. На месте алкотестер показал 0,78 мг алкоголя на литр при норме 0,16 мг/л. Затем мужчина зачем-то передумал и изъявил желание пройти медосвидетельствование в наркодиспансере. Но на месте снова передумал и отказался проходить процедуру. Такое загадочное поведение никак не поможет ему избежать наказания.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В ГИБДД отметили, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это одно из грубейших нарушений ПДД и аварии в таких случаях бывают наиболее тяжелые. Напомним, что пьяная езда карается штрафом в 30 000 рублей и лишением прав на срок до двух лет. При этом права возвращают после экзамена на ПДД. Тех, кто садится пьяным за руль повторно, карают по уголовное статье. Здесь уже штраф возрастает до 300 000 рублей, но можно и попасть за решетку на два года.