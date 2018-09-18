2018-09-18T14:48:22+03:00
Общество

«Тербунская рассыпуха» ждет гостей на деревенский праздник

Гастрономический фестиваль пройдет 22 сентября в Тербунском районе
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Жители села Вторые Тербуны приглашают туристов в субботу, 22 сентября, на гастрономический фестиваль, посвященный главному овощу района - картошке. Гостей закружит веселая атмосфера деревенского праздника, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Запланированы конкурсы на самую крупную и самую тяжелую картошку, на лучший тематический сувенир и на самый яркий костюм. Активные представители сильной половины человечества посоревнуются в смотре казаков «Бери больше – неси дальше». Зрители увидят праздничную программу «Здесь отчее крыльцо, и поля даль, и в небе журавли», а также театрализованное представление «Картошку величаем, гостей угощаем». Сельские поселения представят местные изюминки на презентационных площадках, а для опытных и начинающих живописцев организован пленэр.

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«Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями. Здесь рождены многие великие люди, известные во всем мире. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития», - считает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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