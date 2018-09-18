Стройка детсада в «Елецком» микрорайоне Липецка отстает на месяц

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-18T17:43:25+03:00

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Мэр Липецка Сергей Иванов проверил, как идут стройка детского сада в «Елецком» микрорайоне города. Садик, который будет уже вторым в микрорайоне, рассчитан на 350 детей. Стоимость контракта 144 млн. рублей, его заключили в феврале этого года. Всего объект, включая расходы на коммуникации и оборудование, стоит 203 млн. рублей. Деньги шли из городской, областной и федеральной казны.

По документам объект должны сдать до конца этого года. То есть у застройщиков осталось меньше 3.5 месяцев, чтобы построить здание, поставить спортивные площадки, навесы для тени, уложить тротуары и газоны. Но, по данным пресс-службы мэрии, выполнили только 40% работ. Сейчас строитель только заканчивают перекрытие первого этажа и начинают возводить второй. Параллельно ставят спортплощадки и теневые навесы.

На объекте начальник городского управления строительства Сергей Косинов доложил мэру, что строитель отстают от графика на месяц. Директор стройфирмы Андрей Бугаков пояснил, что задержки возникли из-за корректировки проекта, поскольку весной пришлось переделывать ливневки из-за подтопления площадки грунтовыми водами.

Мэр проверил строительство детсада на ЕлецкомФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Но Сергей Иванов в положение входить не стал.

– Мы дали обещание построить детский сад до конца года и должны его выполнить. Переноса сроков не будет, – заявил мэр Липецка.

Его заместитель Михаил Щербаков отметил, что закончить стройку в срок можно, но придется увеличить количество смен строителей и больше времени проводить на объекте. Представитель застройщика уверил, что они скоро вернуться в график и результат должен быть заметен к концу октября, когда закончат кладку и перейдут к благоустройству территории. Иванов заметил, что будет следить за происходящим.

После этого садика, теперь уже в следующем году, в городе должны открыть две школы в микрорайоне «Победа» и на улице 50 лет НЛМК, и еще 7 корпусов под ясельные группы, на 135 детей каждая.