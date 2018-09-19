«Мир без границ» открывают дети с с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-19T10:45:47+03:00

Областная Параспартакиада детей и молодежи пройдет сегодня на стадионе «Динамо» в Липецке

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Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без границ» пройдет сегодня на стадионе «Динамо» в Липецке, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Большой праздник нацелен на популяризацию и развитие адаптивной физической культуры и спорта, пропаганду здорового и активного образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, укрепление их здоровья, а также выявление сильнейших спортсменов для формирования областной сборной команды по адаптивному спорту.

В Параспартакиаде примут участие более 250 детей и молодых людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями из муниципальных районов, учреждений государственной поддержки детства, общественных организаций инвалидов Липецкой области. Программа соревнований включает такие виды, как легкая атлетика (бег на 60 метров), гонки на колясках, метание мяча, дартс, гребля на тренажерах «Концепт», тестовая площадка ГТО (подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину с места).

Кроме спортивных состязаний ребят ждет культурно-развлекательная программа - посещение зоопарка, выставка байк-клуба МС 48RUS при поддержке мотоциклистов Липецка и полевая кухня. На Параспартакиаде будут работать волонтеры - студенты института физической культуры и спорта Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Все участники получат футболки, бейсболки, памятные подарки и сладкие призы.

Организаторами ежегодных соревнований в частности являются управление образования и науки региона, Липецкая областная общественная организация инвалидов «Федерация спорта лиц с поражением ОДА и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» при поддержке Фонда президентских грантов. «Государственная поддержка липчан разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации - одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», - подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.