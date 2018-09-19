Липецкэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило почти три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-19T10:53:00+03:00

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 7 месяцев 2018 года

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Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 1,043млн. кВт ч. Это эквивалентно 2,8 млн. рублей.

321,80тыс. кВт ч. было сэкономлено, благодаря техническим мероприятиям:замена перегруженных трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж), замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод. Экономический эффект равен 0,87 млн. рублей.

720,97 тыс. кВт ч. или 1,93 млн. рублей было сэкономлено, благодаря организационным мероприятиям: отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой.

- Полученные результаты подтверждают продуктивность проводимых Липецкэнерго мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Главной целью филиала является дальнейшее повышение эффективности деятельности. Поэтому из года в год мы совершенствуемся в этом направлении, используя все имеющиеся в арсенале средства и механизмы» - отметил начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Виктор Перегудов.

Тема развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности одна из важнейших на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». ПАО «МРСК Центра» планирует принять активное участие в форуме. Среди участников– представители органов власти России и зарубежных стран, руководители крупнейших энергетических компаний, международные эксперты. Форум пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года.

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Фото: пресс службы Липецкэнерго