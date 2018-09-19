Липецкэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило почти три миллиона рублей
Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 1,043млн. кВт ч. Это эквивалентно 2,8 млн. рублей.
321,80тыс. кВт ч. было сэкономлено, благодаря техническим мероприятиям:замена перегруженных трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж), замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод. Экономический эффект равен 0,87 млн. рублей.
720,97 тыс. кВт ч. или 1,93 млн. рублей было сэкономлено, благодаря организационным мероприятиям: отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой.
- Полученные результаты подтверждают продуктивность проводимых Липецкэнерго мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Главной целью филиала является дальнейшее повышение эффективности деятельности. Поэтому из года в год мы совершенствуемся в этом направлении, используя все имеющиеся в арсенале средства и механизмы» - отметил начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Виктор Перегудов.
Тема развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности одна из важнейших на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». ПАО «МРСК Центра» планирует принять активное участие в форуме. Среди участников– представители органов власти России и зарубежных стран, руководители крупнейших энергетических компаний, международные эксперты. Форум пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года.
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Фото: пресс службы Липецкэнерго