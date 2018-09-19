Под Липецком на территории памятника природы в 72,6 раза превышена концентрация нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-19T15:09:35+03:00

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Сотрудники Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры выявили, что на особо охраняемой природной территории «Студеновская дубрава» разлили нефтепродукты. Памятник природы находится в Липецком районе, недалеко от деревни Ясная поляна.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, специалисты взяли пробы почвы, загрязненную нефтепродуктами. А также с земли аналогичного назначения, на которой не выявлен разлив нефтепродуктов. Оказалось, что в почве в 72,6 раз увеличены предельно допустимые концентрации по нефтепродуктам. В 1,3 раза больше серы относительно фоновых значений. Согласно заключению областного Управления Росприроднадзора, почве нанесен вред в размере 97 500 рублей. То же самое зафиксировано на территории государственного лесного фонда.

Прокуратура направила материалы проверки в ОМВД России по Липецкому району. Правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ «Нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба», и по ч.1 ст.254 УК РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их использовании, повлекшие причинение вреда окружающей среде».