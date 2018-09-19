В Липецке возбудили уголовное дело за 5-миллионное мошенничество на предприятии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-19T16:16:42+03:00

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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Советского района Липецка пресекла мошенничество в размере 4 950 000 рублей. Сотрудники прокуратур провели проверку по обращению генерального директора ОГУМ «Липецкоблводоканал».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2016 года «Липецкоблводоканал» заключил договор с подрядной организацией на оказание услуг по обезвреживанию илового осадка от сточных вод на очистных сооружениях Данкова. Эти отходы относятся к 4 классу опасности. Поэтому деятельность по сбору, утилизации и обезвреживанию подлежит обязательному лицензированию. У подрядной организации таковой не оказалось. Лицензия была у заказчика работ, а также специальные препараты для обезвреживания отходов.

Спустя 15 дней после заключения контракта бывший руководитель предприятия подписал акты о приемке выполненных работ. Это произошло в январе 2017 года. Интересно, что погодные условия не позволили бы в столь короткий срок завершить работы. Глубина промерзания почты составляла 32 см, высота снежного покрова – от 9 до 15 см. Работникам организации пришлось бы работать без выходных, 10 часов в сутки, обрабатывая 500 тонн илового осадка в час. К тому же, работники комплекса очистных сооружений подтвердили, что никакие работы в этот период не проводились.

Материалы проверки природоохранный прокурор направил в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники органов устанавливают обстоятельства преступления и круг причастных к нему лиц.