«Мама, я сломала дорогую технику»: новая легенда мошенников в Липецке

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-19T16:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Липецкой области все чаще становятся жертвами всякого рода мошенников. Несмотря на предупреждения полиции, сообщения в СМИ, информационные листы в лифтах и даже личный обход граждан, люди продолжают доверять аферистам. А те в свою очередь не отстают от прогресса и проявляют изрядную изобретательность. Как это происходит и почему, рассказал «КП-Липецк» оперуполномоченный отдела полиции №3 управления уголовного розыска по Липецкой области Алексей Скоробогатов.

ПО ТЕЛЕФОНУ ДОМА И НА УЛИЦЕ

– Злоумышленники выбирают жертв случайным путем, звонят, или идут наугад. – поясняет оперативник. – А дальше действуют по ситуации, в зависимости от того, кто поднял трубку или открыл дверь.

Недавний пример, мошенник из Новосибирска, который меньше чем за месяц собрал с пенсионеров в регионе около миллиона рублей. В Калининградской области он же выманил у людей 17.5 миллионов. Не исключено, что в ходе расследования всплывут и другие факты. Мужчина отбывает наказание в колонии в Ленинградской области, что не мешает ему продолжать дурачить население. Аферисту около 35 лет, почти половину из которых он провел в тюрьме.

Уже профессиональный мошенник со стажем выбирал отдаленные от областных центров районы, где население менее информировано, но при этом есть круглосуточный банкомат – это обязательное условие. Поздно ночью под утро рецидивист начинал прозванивать стационарные телефоны.

– Номера набирал случайно, каждый раз меняя одну цифру. Услышав на том конце голос пожилого человека, начинал действовать, – рассказывает Алексей Скоробогатов. – Его задача была застать потерпевшего врасплох, держать в напряжении в течение всего разговора, не дать положить трубку и обдумать происходящее.

С легендой аферист не заморачивался, использовал старую «рабочую» схему. Сначала жертвы слышали взволнованный молодой голос, который говорил «мама/папа я сбил девушку на дороге, все плохо, тут следователь, передаю трубку ему». Спросонья пенсионерам казалось, что голос похож на сына. Дальше «артист» менял голос, и с жертвами уже общался мрачный «следователь», который уверенным и строгим тоном договаривался о сумме. Деньги, якобы, нужны были на операцию сбитой девушке и на то, чтобы избежать уголовного дела. Арестант выяснял сотовый жертв, перезванивал и вел их среди ночи к банкомату, поскольку деньги нужны были очень срочно, а иначе сына посадят.

ПУГАЮТ И ДЕРЖАТ В НАПРЯЖЕНИИ

Этой легенде уже около 10 лет. Сообщения о подобных фактах появляются в СМИ едва ли не каждый день, но она по-прежнему работает. Почему?

– Дело в социальном статусе потерпевших, это пожилые люди, которые переживают за родных, – говорит оперуполномоченный. – Также сказываются обстоятельства – даже просто ночной звонок уже тревожит, а когда в трубке узнают голос сына, люди пугаются, теряются и не могут распознать обман. Потерпевшего специально доводят до нужного эмоционального состояния, при котором им можно манипулировать. Причем среди жертв бывают и те, кого сотрудники полиции уже предупреждали и даже вручали буклеты. Бывает и такое, что одни и те же люди попадают на удочку мошенников дважды.

Кстати, в Липецкой области уже зафиксировали новые легенды. Так в Грязинском районе пенсионерке позвонила «дочь», сказала, что сломала дорогую технику на работе и нужно срочно возместить ущерб, пока не вызвали полицию. Еще одному жителю области позвонили и предложили кредит на очень выгодных условиях. Но чтобы его получить, нужно было заплатить налог, в итоге пенсионер лишился 18 000 рублей.

Раскрывать такие преступления сложно по ряду причин. Главное, что жертва понятие не имеет, кто и откуда звонил. Есть только номер телефона и реже банковский счет. А дальше начинаются бюрократические проволочки – закон о защите персональных данных не позволяет полиции моментально узнать личность звонившего, откуда шел звонок и тем более получить данные владельца счета. В зависимости от банка или сотового оператора, на это уходят месяцы, за которые мошенник успеет потратить все деньги, сменить номер и место обитания. В случае с теми, кто обзванивает жертв из тюрем, все еще сложнее. Да и по раскрытым делам деньги жертвам редко когда возвращают.

Как не стать жертвой телефонных мошенников

– Держите связь с родственниками, даже если вам кажется, что на том конце трубки ваш сын или дочь, перезвоните им, – просит сотрудник полиции. – Если незнакомые люди отправляют вас ночью к банкомату, это уже должно насторожить. Молодым людям стоит пообщаться с родителями, бабушками и дедушками, и объяснить, как действуют мошенники.

ВТИРАЮТСЯ В ДОВЕРИЕ

В случае с квартирными и уличными мошенничествами тоже, как не печально, жертвами чаще становятся пожилые люди. Аферисты приходят под видом сотрудников пенсионного фонда, газовой службы или любой другой госорганизации, крадут у пенсионеров деньги и ценные вещи. Здесь легенд больше: замена старых банкнот на новые, прибавка к пенсии, банальная проверка счетчиков и другое. На улице жертв обрабатывают под предлогом других магических ритуалов. Оплату не просят, а деньги и драгоценности нужны для ритуала. На деле спасенный от «порчи» человек своих денег и украшений больше не увидит. На эту удочку попадаются люди разных возрастов, задача опять же напугать жертву и не дать подумать.

Квартирные мошенники, как правило, хотят парами или втроем, реже в одиночку, отвлекают пожилого хозяина жилья и незаметно обворовывают.

– Пенсионеры привыкли доверять госслужащим, поэтому не догадываются, что пускают в дом злоумышленников, – поясняет Алексей Скоробогатов. – Здесь также сказываются обстоятельства, если люди долго живут одни и им не хватает общения, они более охотно идут на контакт с незваными гостями.

Таких мошенников сложно ловить, поскольку пожилые люди часто их не запоминают. Не могут описать черты лица или одежду. Бывает, что пропажу замечают не сразу, а спустя несколько дней. Тут всплывает еще одна проблема – нехватка камер наблюдения и фото-видео фиксации. Увы, даже в оживленных районах они есть не везде, а в частных секторах вообще редкость. Кстати, порой раскрытию мешают и сами жертвы. Поняв, что их обманули, они вызывают полицию и начинают наводить дома чистоту: «ну как же, вы придете, а у меня не прибрано». В итоге хозяева жилья смывают отпечатки, следы обуви и другие доказательства. Этого делать нельзя.

Как противостоять квартирным и уличным мошенникам

– Прежде чем впустить в дом, всегда требуйте документы, у сотрудника государственной службы они должны быть. Если документов нет, звоните в службу, которой они представляются, и уточняйте, проводят ли они подомовые обходы, есть ли ваш адрес в списке и кого к вам направили. Запоминайте, кто к вам пришел до мельчайших деталей, просите показать вам хотя бы паспорт. На улице просто не доверяйте деньги и ценные вещи незнакомым людям по надуманным поводам.

ССЫЛКИ И ПАРОЛИ

Проще всех действуют смс-мошенники. Тут от них не требуется быть актерами или психологами. Нужны только познания в области цифровых технологий. Абонентам приходят сообщения, якобы от банка, лотереи, оператора или даже от знакомого. В тексте говорится, что абонент что-то выиграл, карту заблокировали, или предлагают посмотреть фото. Текст разный, нужно либо пройти по ссылке, либо отправить данные карты и ввести пароль. В итоге мошенники получают доступ к счетам через мобильное приложение банка в смартфоне или с помощью отосланного пароля. Здесь уже жертвами чаще становятся люди до пенсионного возраста. Сложности в раскрытии все те же, что и с телефонными мошенниками – в тот же день доступ к данным клиента или абонента никто не даст.

Как не лишиться средств путем смс-мошенничества

– Никогда со смартфона не проходите ни по каким ссылкам в сообщениях, – настаивает оперативник. – Даже если номер принадлежит знакомому, возможно, его взломали – перезвоните, уточните. Обязательно обращайте внимание, от кого пришло смс, у всех банков свои постоянные номера, случайные телефоны для рассылки важной информации банки не используют. Никогда и никому, даже сотруднику банка, не сообщайте пароль от карты или код cvс (три цифры на обратной стороне) и вообще не вводите никакие пароли, если не собираетесь ничего покупать.

ЗАДАТОК ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТОВАР

Последний вид и теперь уже самый популярный – это интернет-мошенничество. И вот тут фантазия аферистов ничем не ограничена, причем едва ли не каждый день появляются все новые способы. Жертвами становятся активные пользователи Интернета, которые через сеть что-то продают, покупают, ищут работу, арендуют или сдают жилье, знакомятся и даже просто общаются. Людям предлагают заплатить задаток за несуществующий товар или под видом покупателей говорят, что не могут заплатить и просят продиктовать пароль. Схем масса.

Как не попасть на улочку интернет-мошенников

– Если вы что-то покупаете на сайтах объявлений, не переводите задаток, пока не убедитесь, что товар действительно существует, – настаивает сотрудник уголовного розыска. – Если это крупная покупка, например, автомобиль в другом регионе, просите знакомых доехать и посмотреть машину. Злоумышленники даже присылают фото чужих паспортов, выдавая их за свои, чтобы убедить в искренности намерений. И опять же не сообщайте никаких паролей, чтобы перевести деньги, нужен только номер карты или счета.

Всего по данным полиции в 2017 году в Липецкой области зарегистрировали 1392 мошенничества, в 2016 было 967. За 8 месяцев этого года уже было 737 фактов. Большая часть – это с использованием мобильной связи и Интернета.