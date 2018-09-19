Приоритетный проект «Здоровый регион» активно реализуется в Липецкой области
Одним из направлений масштабного приоритетного проекта «Здоровый регион», который реализуется по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева, является массовая профилактическая акция для студентов «Знаю, действую, живу!». Сегодня она прошла в Липецком техникуме сервиса и дизайна, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Акция включает проведение интерактивных лекционных занятий по профилактике абортов, ВИЧ-инфекции, ряда других заболеваний. Предусмотрена работа интерактивных площадок с консультированием и распространением листовок, памяток и буклетов по пропаганде здорового образа жизни, правильного питания, профилактике табакокурения и алкоголизма. Студенты также смогут измерить уровень концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе на смокелайзере и исследовать кожу на дерматоскопе.
Глава региона Олег Королев говорит о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и, что особенно важно, каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», - считает руководитель области.