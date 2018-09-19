2018-09-19T18:20:23+03:00
Общество

Приоритетный проект «Здоровый регион» активно реализуется в Липецкой области

Молодые липчане в рамках проекта принимают участие в областной акции «Знаю, действую, живу!»
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Одним из направлений масштабного приоритетного проекта «Здоровый регион», который реализуется по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева, является массовая профилактическая акция для студентов «Знаю, действую, живу!». Сегодня она прошла в Липецком техникуме сервиса и дизайна, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Акция включает проведение интерактивных лекционных занятий по профилактике абортов, ВИЧ-инфекции, ряда других заболеваний. Предусмотрена работа интерактивных площадок с консультированием и распространением листовок, памяток и буклетов по пропаганде здорового образа жизни, правильного питания, профилактике табакокурения и алкоголизма. Студенты также смогут измерить уровень концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе на смокелайзере и исследовать кожу на дерматоскопе.

Глава региона Олег Королев говорит о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и, что особенно важно, каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», - считает руководитель области.

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