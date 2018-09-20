2018-09-20T11:56:17+03:00
Общество

После поездки в Липецк экс-участнице "Дом-2" пришлось обратиться к гадалке

Виктория Романец испугалась, что на нее наслали порчу на выпадение волос
Юлия КЛЮЕВА
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Между бывшими участницами "перестройки" разгорелся скандалМежду бывшими участницами "перестройки" разгорелся скандалФото: телепроект "Дом-2"
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На прошлой неделе между бывшими участниками "Дом-2" разгорелся скандал. Супруги Виктория Романец и Антон Гусев разругались после поездки в Липецк. Гусев даже объявил, что разводится с Викторией. Об этом рассказала его бывшая жена, бывшая участница "перестройки" Евгения Феофилактова. По ее словам, в Липецке Виктория Романец перебрала с алкоголем, после чего стала нелестно отзываться о Евгении. Также Виктория якобы оскорбила сына Феофилактовой и Гусева Даниэля, назвав его "выродком" и "дауном". После подобных заявлений Антон заявил Виктории, что разводится с ней.

Однако, судя по соцсетям, от слов к делу не дошло. На днях Романец выложила пост, как сильно она любит готовить для любимого мужа, и что скоро они улетают в Испанию. Но на этом история не закончилась. Прекрасные дамы, видимо, объявили друг другу войну в Инстаграм. Они выкладывают посты, в которых, мягко говоря, указывают на недостатки друг друга. И хотя имен девушки не называют, их подписчики догадались, кому адресованы столь "приятные" послания. Несколько дней назад в Инстаграме Романец появился пост, напугавший поклонников. Виктория написала, что ей пришлось обратиться к гадалке.

- Так муж же поведал ,что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне,видимо больное место кое у кого головонька, - делится с подписчиками Романец. - Но благодаря зеркальной защите ,волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких!

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