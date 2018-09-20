В Липецке на Соколе планируют расширить дорогу по улице Баумана, а в Сселках осветить путь к школе

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-20T12:27:52+03:00

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В минувшую среду, 19 сентября, глава Липецка Сергей Иванов провел выездное совещание. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на Соколе речь зашла о расширении магистрали по улице Баумана. Она же является выездом из города. Мэр Липецка распорядился отремонтировать переулок Болотникова, а в следующем году - дорогу на улице Бабушкина.

В Сселках на некоторых улица частного сектора отсутствуют грунтовые дороги. В 2019 году на 4 из них планируют уложить твердое покрытие. Также департамент дорожного хозяйства и благоустройства должен решить вопрос с наружным освещением по дороге к школе №35. Необходимо осветить около полукилометра пути. В районе в этом году сдали отремонтированный спортзал для бокса. Территорию вокруг необходимо благоустроить и озеленить. Зал будет носить имя прославленного земляка-спортсмена Петра Заева.

В Желтых Песках начали обустраивать пешеходную дорожку вдоль трассы. Однако, выявлен ряд недочетов, которые допустили подрядчики. Их придется устранить. Также в Сселки должны вернуть отдел по работе с населением.

- Комфортные условия для жизни людей нужно создавать на всей территории города, считает Серге Иванов. - Эта задача была и остается одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.