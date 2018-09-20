Липчане помогают нуждающимся семьям с детьми

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-20T14:37:14+03:00

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Она приурочена к началу нового учебного года, её цели - помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к школе, а также обратить внимание общества на проблемы семей, нуждающихся в особой заботе государства. Благотворительную помощь в рамках акции на общую сумму более 6 миллионов рублей уже получили 2362 семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются 5843 ребенка, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Из общего количества оказанной помощи 1641 семья получила её в виде канцелярских товаров, одежды и других необходимых вещей на сумму 2 млн. 894,2 тыс. рублей. 586 семей получили материальную помощь из средств областного бюджета на сумму 2 млн. 714,3 тыс. рублей; 135 семей - из средств местных (муниципальных) бюджетов – на сумму 398,2 тыс. рублей. Участниками областной благотворительной акции также стали 109 трудовых коллективов региона, 301 индивидуальный предприниматель и 548 семей области.

В рамках акции проходят различные мероприятия. Например, перед началом нового учебного года сотрудники центра социальной защиты населения по Данковскому району организовали школьную ярмарку. Посетившие ее семьи с невысокими доходами могли подобрать здесь необходимые вещи своим детям бесплатно. Во время ярмарки с детьми работал психолог отделения психолого-педагогической помощи семье территориального центра соцзащиты. Также данковские соцработники посещали нуждающиеся в помощи семьи на дому, вручая детям подарки от благотворителей.

В гости к юным жителям Елецкого района вместе со специалистами территориального центра соцзащиты пришли и представители управления Росгвардии по Липецкой области. Они посетили три многодетные семьи, вручив детям наборы школьно-письменных принадлежностей. Дети внимательно слушали рассказ полковника Валерия Соляникова о своей службе и тех задачах, которые ставятся перед ведомством Росгвардии.

Сотрудники центра социальной защиты населения по городу Ельцу в числе других семей посетили и чету Аксаны и Дмитрия Нестеровых, поздравив их сразу с двумя радостными событиями: началом учебного года и рождением пятого ребенка. Семье была вручена материальная помощь в размере 50 тысяч рублей, а детям-школьникам - новые портфели. Кстати, единовременная материальная помощь в связи с рождением пятого ребенка выплачивается жителям Ельца с 2011 года по инициативе главы города. В 2011 году таких семей было две, а в 2018 году - уже девять. Всего за указанный период в 42 многодетных семьях родился пятый малыш.

А на днях специалисты центра социальной защиты населения по Задонскому району навестили одну из многодетных семей Задонска, передав ей собранную силами участников акции помощь: это одежда и обувь для детей, продукты питания, конфеты, фрукты и заготовки на зиму, а также столовые приборы, посуда. Важность этой работы неоднократно подчеркивал глава региона Олег Королев. «Поддержка семей с детьми – в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания», - отмечает руководитель области.

Фото с сайта администрации Липецкой области.