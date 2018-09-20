Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом тверской филиал компании

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-20T18:39:15+03:00

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Рабочий день генерального директора компании в регионе начался с облета территорий, где персонал компании готовится к проведению беспрецедентных учений энергетиков ПАО «Россети» в электросетевом комплексе Верхневолжья. Напомним, Учения начнутся 22 сентября и продлятся три месяца. Игорь Маковский оценил высокую готовность персонала к участию, о чем сказал во время заседания Штаба ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В ходе предстоящих Учений сотрудникам 19 филиалов компаний предстоит расчистить более 6,5 тысяч га просек, расширить 1 тысячу га и заменить 530 км голого неизолированного провода на самонесущий изолированный. Ожидается, что в результате данных мероприятий будет значительно повышена надежность электроснабжения потребителей Тверской области за счет снижения времени ликвидации массовых отключений (в 2 раза) и уменьшения аварийности в электрических сетях «Тверьэнерго» на 30%.

В ходе визита глава компании также посетил главное управление филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», где и.о. руководителя Манвел Мажонц доложил о текущей ситуации, сложившейся в зоне ответственности филиала. Электросетевой комплекс Тверской области отличается большой протяженностью и высокой залесенностью трасс, сопряжёнными с их низкой плотностью и слабой загрузкой, связанной, прежде всего, с отсутствием крупных промышленных потребителей. С начала 2018 года между тверским филиалом ПАО «МРСК Центра» и потребителями было заключено 3687 договоров технологического присоединения (из них 88% с физическими лицами). Сроки исполнения части из них оказались просроченными, в том числе по вине потребителей, которые со своей стороны не выполняют условия договоров. Манвел Мажонц пояснил, что в настоящее время прорабатывается возможность юридического влияния на таких потребителей, путем судебного взыскания убытков, которые понесла электросетевая компания.

В Центре управления сетями (ЦУС) генеральному директору продемонстрировали работу автоматизированной системы учета массовых отключений (СУМО), которую специалисты МРСК Центра разработали и внедрили собственными силами. В режиме реального времени технические специалисты подключили оператора контакт-центр компании, которая прокомментировала порядок создания обращений в СУМО. Система подразумевает коллективное отображения информации, представляет собой информационную карту технологических нарушений в электросетевом комплексе МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с отображением фактических данными об отключенном оборудовании. Вся информация визуализирована в существующих границах регионов и включает в себя: количество обесточенного населения, обесточенных трансформаторных подстанций, аварийно-отключившихся линий электропередачи, количество работающих бригад.

В завершении рабочей поездки Игорь Маковский посетил Центр по работе с потребителями. Во время доклада начальник ЦОП обратил внимание руководителя на то, что до 40% обращения потребителей в настоящее время принимается через личный кабинет. Глава компании отметил, что необходимо и далее развивать это направление, что позволит сделать сервисы МРСК Центра еще более удобными для потребителей.

Для справки:

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.

Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

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Фото пресс службы