НЛМК принял участие во всероссийской велоакции

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-21T10:15:45+03:00

Сегодня сотрудники НЛМК приняли участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде!»

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Она приурочена к международному Дню без автомобиля и Европейской неделе мобильности.

В городском велозаезде участвовали свыше 50 новолипчан. Он стартовал в 7.00 от отеля «Лагуна» и завершился возле здания музея НЛМК, где всем участникам подарили памятные сувениры. При проведении акции организаторы позаботились о безопасности велосипедистов - после регистрации на старте всем вручили каски и светоотражающие жилеты.

Организация велозаезда стала итоговым этапом волонтерского проекта финалиста конкурса «Молодой лидер НЛМК-2018» Екатерины Смагиной. Она хотела привлечь внимание общественности к теме использования велосипедного транспорта в повседневной жизни горожан. Ранее данный проект презентовали в мэрии, он вызвал интерес у представителей администрации города и области. В дальнейшем при поддержке городских властей Екатерина Смагина рассчитывает на активное развитие велотранспортной инфраструктуры в Липецке.

Акция «На работу на велосипеде!» проводится в России с 2014 года при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. В прошлом году к ней присоединились велосипедисты в 35 российских регионах.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.