Молодые лидеры НЛМК установили спортивную площадку в Парке Победы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-24T10:03:32+03:00

В этот же день в парке молодые лидеры провели экологический квест

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Финалисты корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК - 2018» вместе с волонтерами оборудовали спортивную площадку в Парке Победы. Проект реализовали при финансовой поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

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В этот же день в парке молодые лидеры провели экологический квест, в ходе которого участники проходили по маршрутам, выполняли разнообразные задания, отвечали на вопросы, демонстрировали свою физическую активность и умение работать в команде. Победителей отметили специальными призами, а всех участников квеста - волонтерской атрибутикой и сувенирами.

В этом году другие проекты молодых новолипчан помогут благоустроить территорию заповедника «Галичья гора», приобщить липчан к здоровому образу жизни, организовать экологический клуб, провести просветительский фестиваль и другие социально значимые активности.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.