2018-09-21T12:06:50+03:00
Общество

Около 300 липецких студентов приняли участие в Молодежном дне здоровья

Жители Липецка сдали нормы ГТО [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке прошел Молодежный день здоровьяВ Липецке прошел Молодежный день здоровьяФото: Кирилл Мишин
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В минувший четверг, 20 сентября, на липецком Городище прошел Молодежный день здоровья. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, мероприятие посвящено Международному дню студенческого спорта и старту эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады-2019.

В Липецке прошел Молодежный день здоровья Фото: Кирилл Мишин

В Липецке прошел Молодежный день здоровьяФото: Кирилл Мишин

На один день площадка превратилась в спортзал под открытым небом. Фестиваль ГТО собрал около 300 молодых липчан. В начале мероприятия состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили липецкие гимнастки, атлеты, танцоры. Творческие номера плавно перешли в массовую зарядку.

В Липецке прошел Молодежный день здоровья Фото: Кирилл Мишин

В Липецке прошел Молодежный день здоровьяФото: Кирилл Мишин

На Городище работали спортивно-развлекательные площадки. Здесь желающие смогли оценить мастерство борцов, выступающих в Греко-римском стиле, боксеров и дзюдоистов. Липчан познакомили с занятиями йогой на траве. Те, кто получили медицинский допуск, сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В Липецке прошел Молодежный день здоровья Фото: Кирилл Мишин

В Липецке прошел Молодежный день здоровьяФото: Кирилл Мишин

Молодежный день здоровья в Липецке.Липчане делали зарядку и сдавали нормы ГТОКирилл Мишин

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