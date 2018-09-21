2018-09-21T13:24:20+03:00
Происшествия

Любопытный 20-летний липчанин влез к соседям в окно, чтобы осмотреть комнаты

Житель Липецка в состоянии алкогольного опьянения захотел узнать, как живут горожане
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин нарушил конституционное право на неприкосновенность жилищаЛипчанин нарушил конституционное право на неприкосновенность жилищаФото: "КП" Архив
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В Липецке завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего горожанина. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, молодой человек обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».

7 августа этого года липчанин изрядно выпил. Направляясь домой, он заметил открытое окно в соседнем доме. Парень не смог сдержать своего любопытства. У него возникло непреодолимое желание узнать, как живут соседи. Поэтому он влез в окно и стал осматривать комнаты. Незваного гостя заметила хозяйка дома. Она испугалась и закричала, разбудив родных.

Любопытного молодого человека проводили домой. О произошедшем жильцы дома сообщили в правоохранительные органы. Своим поступком липчанин нарушил конституционные права 43-летней женщины. В ходе следствия фигурант преступления признал вину и раскаялся. Уголовное дело будет направлено в суд.

Молодому человеку грозит штраф в 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

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